شكرا لقرائتكم خبر عن على فوزى والقاضى يغيبان عن إنبى أمام فيوتشر بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى جهود الثنائى على فوزى وإبراهيم القاضي أمام فيوتشر في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الأحد في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة؛ بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات.

ويعكف البرتغالى جورفات فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، عن تجهيز البدائل المناسبة لتعويض غياب الثنائى في الخط الخلفى، خصوصا أن على فوزى يعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق البترولى.

وعد مسئولو نادى إنبي اللاعبين بمكافآت مالية خاصة حال التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى والتي وصل فيها الفريق البترولى إلى الدور نصف النهائي، وحفز مسئولو إنبى اللاعبين بالمكافآت المالية رغبة من النادى البترولى في التتويج بلقب كأس الرابطة في نسخته الأولى.

وخسر فريق إنبى أمام نظيره بيراميدز بهدف نظيف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن لقاءات الجولة 23 على استاد الدفاع الجوي،ويحتل إنبي المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 23 جولة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.