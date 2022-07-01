شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة: حصولى على الميدالية الذهبية لحظة عظيمة أشبه بالحلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بسنت حميدة، صاحبة ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط، إن الحصول على الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط لحظة عظيمة أشبه بالحلم.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع محمد الباز، أن دورة ألعاب البحر المتوسط نسخة هي مصغرة من الأولمبياد، متابعة: "ليا الشرف إنى أشارك مع المنتخب وأحصل على الميدالية الذهبية، وأنا واقفة على منصة التتويج كنت فخورة وشايفة مصر قدامى".

وأردفت: "الجمهور عظيم وشعب الجزائر شوفت كمية ترحاب وتشجيع بشكل جنونى من أول ما دخلت الملعب وعليا علم مصر وتشجيع وهتافات بشكل رهيب، ولما خلصت اللى أدونى العلم المصرى جمهور من الجزائر، وكانوا فرحانين بيا وادوني دافع كبير قبل المباراة".

وعن توجهها للمدرب بعد الفوز، قالت: "المدرب هو زوجى، وعاش معايا فترة صعبة بعد إصابتى قبل الأولمبياد الماضية، وشاف معايا أوقات صعبة وعاش معايا لحظات انهيار، وأشكره على دعمه ليا الفترة الماضية".