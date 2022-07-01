شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكما لمباراة الأهلى وبتروجت فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم إسناد الحكم محمود ناجى لإدارة مباراة الأهلى وبتروجت ضمن مباريات الدور قبل نهائي من بطولة كأس مصر الموسم الماضى.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى:

محمود ناجى حكم ساحة ويعاونه كل من: هانى عبد الفتاح وأحمد التلاوى وعاطف حسين حكم رابع، وعلى تقنية الفار طارق مجدى ويعاونه شريف عبدالله .