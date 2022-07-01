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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكما لمباراة الأهلى وبتروجت فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم إسناد الحكم محمود ناجى لإدارة مباراة الأهلى وبتروجت ضمن مباريات الدور قبل نهائي من بطولة كأس مصر الموسم الماضى.
وجاء طاقم التحكيم كالتالى:
محمود ناجى حكم ساحة ويعاونه كل من: هانى عبد الفتاح وأحمد التلاوى وعاطف حسين حكم رابع، وعلى تقنية الفار طارق مجدى ويعاونه شريف عبدالله .
وأعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بتروجت التي تقام مساء غد السبت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وزياد طارق.