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محمود ناجى حكما لمباراة الأهلى وبتروجت فى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم إسناد الحكم محمود ناجى لإدارة مباراة الأهلى وبتروجت ضمن مباريات الدور قبل نهائي من بطولة كأس مصر الموسم الماضى.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى:

محمود ناجى حكم ساحة ويعاونه كل من: هانى عبد الفتاح وأحمد التلاوى وعاطف حسين حكم رابع، وعلى تقنية الفار طارق مجدى ويعاونه شريف عبدالله .

 

وأعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بتروجت التي تقام مساء غد السبت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

 

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وزياد طارق.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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