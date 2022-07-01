شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للفروسية يحرز الميدالية الفضية في ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتحتل مصر المركز السابع فى الترتيب العام بعدما حققت البعثة 27 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 6 ذهبيات، و6 فضيات، بالإضافة إلى 15 برونزية، بينما تحتل المركز الثانى عربيا.

وتتصدر تركيا ترتيب الدول برصيد 48 ميدالية، ثم إيطاليا 56، يليها الجزائر 22، وصربيا 16 ميدالية، ويليها إسبانيا بعدد 26 ميدالية، وتحل فرنسا فى المركز السادس برصيد 32 ميدالية، ثم مصر برصيد 27 ميدالية.