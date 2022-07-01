شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للفروسية يحرز الميدالية الفضية في ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وتحتل مصر المركز السابع فى الترتيب العام بعدما حققت البعثة 27 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 6 ذهبيات، و6 فضيات، بالإضافة إلى 15 برونزية، بينما تحتل المركز الثانى عربيا.
وتتصدر تركيا ترتيب الدول برصيد 48 ميدالية، ثم إيطاليا 56، يليها الجزائر 22، وصربيا 16 ميدالية، ويليها إسبانيا بعدد 26 ميدالية، وتحل فرنسا فى المركز السادس برصيد 32 ميدالية، ثم مصر برصيد 27 ميدالية.
- بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى
- محمد عبدالموجود ذهبية وزن
- عمرو رضا ذهببة وزن 74 كجن مصارعة حرة
- منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية
- فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه
- يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه
- عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة
- يحي حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة
- عبداللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانيه
- أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه
- عبدالله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه
-محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى
- عمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة
-يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة
- عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت
- يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو
- سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة
- شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة
- علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز
- ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة
- ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه
- يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة
- هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية
- عبدالرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية
- نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية
- أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه
- عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه