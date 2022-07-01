شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1-7-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى الجديد لفريق الأهلى، سيقود الأحمر فنيا بداية من مباراة الغد أمام بتروجت.

رابطة الأندية تعلن فوز مروان حمدى بجائزة أفضل لاعب فى الجولة 23 بالدورى

نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة باختيار مروان حمدى، مهاجم فريق سموحة المعار من الزمالك لنهاية الموسم الحالى، أفضل لاعب بالجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

كثف الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني، البرنامج التأهيلي المحدد لإبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق، على أمل شفائه من الإصابة التى تعرض لها، واللحاق بمواجهة سيراميكا.

أضاف أحمد عبد الغني الميدالية الفضية الثانية له بمنافسات رفع الأثقال وزن 61 كجم فى الكلين، بعدما حقق الميدالية الفضية فى الخطف لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر، ليرتفع رصيد بعثة مصر لـ 29 ميدالية بينها 6 ذهب و8 فضة و15 برونز.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بتخصيص فقرة فنية، خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

انتظم باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى مران فريقه الذى أقيم مساء الجمعة، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

يخضع الأنجولى مابولولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لأشعة على العضلة الأمامية غدًا الأحد للاطمئنان على مدى تماثله للشفاء بعد المزق الذى تعرض له خلال الأيام الماضية وأبعده عن تدريبات سيد البلد.

أصبحت مشاركة أحمد رفعت، صانع ألعاب فيوتشر، مع فريقه فى اللقاء المقبل أمام إنبي في نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، محل شك، وذلك بعد شكوى اللاعب من آلام فى العضلة الضامة، حيث اشتكى رفعت من آلام الضامة عدة مرات خلال الفترة الأخيرة.

أدى يوسف إبراهيم "أوباما" وطارق حامد، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة فى الدوري الممتاز.

يفقد فريق الاهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز جهود ستة لاعبين فى مباراة بتروجت فى نصف نهائى كأس مصر، والمقرر لها التاسعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة الدولى وهم أكرم توفيق وعمار حمدى وبيرسى تاو وميكيسونى وأحمد عبد القادر عن الاهلى أمام بتروجت للإصابة.

حرص البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى الجديد للنادى الاهلى ، على مغازلة جماهير القلعة الحمراء بتقبيل قميص الأهلى أثناء مؤتمر تقديمه مدرباً للفريق.

أعلن حسام غالى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى الجديد للمارد الأحمر سيقود الفريق فنياً بداية من مباراة الغد أمام بتروجت فى نصف نهائى كأس مصر ولمدة موسمين ونصف الموسم.