شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسيه يطلب تحديد مصيره قبل حسم التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الإيفواري رزاق سيسيه، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، من مسئولي القلعة البيضاء، تحديد مصيره أولاً قبل حسم ملف تجديد تعاقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يمنحه أحقية الانتقال لأي ناد آخر دون انتظار موافقة من الزمالك.

ويرغب رزاق سيسيه في تحديد مصيره مع الزمالك قبل حسم التجديد، حيث يرغب فى معرفة هب سيخرج لإحدى الأندية على سبيل الإعارة مرة أخرى بعدد تجديد تعاقده، أم سيستمر على أمل الدخول في حسابات الجهاز الفني، أم سيتم بيعه لأحد الأندية.

ويرفض سيسيه التجديد قبل أن يتم تحديد مصيره، حتى لا يرتبط بعقد جديد مع الزمالك وفي نفس التوقيت يكون خارج حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ورغم خروج سيسيه من حسابات الجهاز الفني للزمالك، وعدم الاعتماد علي اللاعب، إلا أن إدارة القلعة البيضاء ترغب في تجديد تعاقده وتحديد موقفه في نهاية الموسم، سواء بالاستمرار أو البيع النهائي أو خروجه على سبيل الإعارة من جديد.