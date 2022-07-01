شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو سواريز يقبل قميص الأهلى ويؤكد: شرف لى تمثيل نادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد لفريق الأهلى، صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" خلال تقبيله للقميص الأحمر معلقا عليها: "شرف لى أن أمثل الأهلى وأن أدافع عن شارة نادى القرن ونأمل في تحقيق العديد من الألقاب".

وأكد البرتغالي ريكاردو سواريز، أنه منذ اللحظة الأولى التي تحدث فيها مع مسئولي النادي حول ترشيحه لتدريب الأهلي، بدأ متابعة بعض مباريات الفريق وتحليلها، حتى قبل تأكده من تولى المهمة من عدمه.

وخلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام، والذي عقد ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، قال سواريز إنه بدأ متابعة وتحليل 4 مباريات للأهلي، من أجل التعرف على بعض المعلومات المهمة عن الفريق ولاعبيه، حتى يكون على دراية تامة بكل ما يخص الأهلي.

وأكد سواريز أن الأهلي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين الأقوياء بدنيا، مشيرا إلى أنه وجد تشابهًا كبيرًا بين اللاعبين المصريين والبرتغاليين، وأن لاعبي الفريق على قدر عالٍ من المهارة والذكاء ويستطيعون فهم المباريات جيدًا.

وأضاف المدير الفني البرتغالي، أنه يحاول أن يكون منظما خلال المباريات، بالإضافة لتقديم كرة قدم جيدة، مشيرًا إلى أنه شعر بأن الفريق يقل تركيزه بعض الوقت خلال مجريات المباراة، وهذا أمر عادي فى كرة القدم، مؤكدًا أنه سوف يعمل على تحسين ذلك، وأنه جاء إلى الأهلي من أجل تطوير مستويات اللاعبين، ويعلم أن الأهلي سيوفر له كل الدعم.

وتعليقًا على مطالبة جمهور الأهلي الدائمة بتحقيق الفوز، قال سواريز: «أعتقد أن المدرب الذي لا يستطيع اللعب تحت الضغوط لا يمكن أن يكون مدربًا جيدًا.. أعرف أن هناك ضغوطات كبيرة من الجماهير؛ لأن الأهلي هو النادي الأفضل في إفريقيا ويسعى للفوز دائمًا بكل المباريات، ونحن هنا من أجل تحقيق ذلك، أنا أعلم أن الضغوطات سوف تكون على عاتقي بالأخص، ولكني جاهز لذلك.. نحن جئنا إلى هنا من أجل الفوز وليس من أجل المزاح».