شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو البنك الاهلي يعودون للتدريبات استعدادا لغزل المحلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم، عقب الراحة 48 ساعة، التي منحها خالد جلال، المدير الفني، للاعبي الفريق، عقب مباراة المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقبل انطلاق المران حرص محمد عبد المنعم، المشرف العام على الكرة وأمين الصندوق، على الاجتماع بلاعبي الفريق لتأكيد ضرورة عودة الانتصارات وعدم التفريط في النقاط للتقدم خطوات نحو المربع الذهبي لبطولة الدورى المصرى الممتاز، وأشار إلى صعوبة المواجهات المقبلة، في ظل بحث جميع الفرق عن الفوز دون غيره.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين، والمقرر لها في الثاني عشر من الشهر الجاري ويستضيفها استاد بتروسبورت في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 10 مباريات والهزيمة في 6 مباريات.



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