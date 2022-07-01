ريكاردو سواريز يعلن قائمة الأهلي لمباراة بتروجت.. تعرف عليها

شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو سواريز يعلن قائمة الأهلي لمباراة بتروجت.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلن ريكاردو سواريز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بتروجت التي تقام مساء غد السبت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وزياد طارق.