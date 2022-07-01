شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو سواريز يعلن قائمة الأهلي لمباراة بتروجت.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن ريكاردو سواريز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بتروجت التي تقام مساء غد السبت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وزياد طارق.