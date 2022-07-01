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ريكاردو سواريز يعلن قائمة الأهلي لمباراة بتروجت.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن ريكاردو سواريز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة بتروجت التي تقام مساء غد السبت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

 

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وزياد طارق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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