شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين المقاولون العرب والجونة بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى المقاولون العرب والجونة في المباراة التي تجميع الفريقين حاليا ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر والتي تقام على استاد الجبل الأخضر حاليا.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بين لاعبى الفريقين رغم عدم أحراز أهداف، وتم إلغاء ضربتى جزاء من قِبَل الحكم محمود ناصف لفريق المقاولون العرب في الدقيقة 23، ولفريق الجونة في الدقيقة 25، عقب الرجوع إلى تقنية الفار، ومنح الكارت الأحمر للمدافع محمد رزق، عقب عرقلته أحمد علي ومنع انفرادًا وفرصة محققة للتهديف لفريق المقاولون العرب.

وخاض فريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى .. حسن شاهين

في خط الدفاع .. باسم على ، محمود عزت ، فاروق كابور ، حسن الشامى .

في خط الوسط .. محمود عبد العزيز ، أحمد الشيمى ، أحمد أبو عجيلة ، عبد الرحمن خالد ( جبنة ) .

في الهجوم .. كريم مصطفى ، أحمد على

بينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة تامر مصطفى يضم كل من :

في حراسة المرمى .. محمود الغرباوى

في خط الدفاع .. عمرو طارق ، محمد نجيب ، محمود صابر ، عمرو سعداوى.

في خط الوسط .. محمود الشبراوى ، نور السيد ، إسلام عبد النعيم ، ناصر محمد ، محمد رزق .

في الهجوم .. أرنو .