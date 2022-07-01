ليفربول يعلن تمديد عقد النجم المصري محمد صلاح

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي ليفربول الإنكليزي اليوم الجمعة تمديد عقد نجمه الدولي المصري محمد صلاح.

وقّع المهاجم المصري محمد صلاح عقداً جديداً "طويل الأمد" مع ناديه ليفربول الإنكليزي كما أعلن الأخير رسميًا الجمعة.

وقال صلاح الذي بلغ الثلاثين من عمره الشهر الماضي "شعوري رائع وأنا متحمّس لحصد المزيد من الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع. أخيرا أُنجز كل شيء".

وأضاف "استغرق تجديد العقد بعض الوقت لكن الآن وبعد أن حصل هذا الأمر يتعين علينا التركيز على المستقبل".

وتابع "لا شك بأنكم لاحظتم بأن الفريق في تطور مستمر في السنوات الخمس أو الست الأخيرة، والموسم الفائت كنا قاب قوسين أو أدنى من إحراز أربعة ألقاب، لكن للأسف في الأسبوعين الأخيرين من الموسم فقدنا لقبين"، في إشارة إلى دوري الأبطال الذي خسر ليفربول مباراته النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، والدوري المحلي الذي خسر معركته بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي.

وأوضح "أجرينا تعاقدات جديدة ويتعين علينا مواصلة العمل وأن نتمتع بالإيجابية للمنافسة على جميع الألقاب مجددا".

وبث ليفربول شريط فيديو يظهر فيه صلاح مستلقيا في الهواء الطلق أمام بركة سباحة وهو يطالع رسائل نصية على هاتفه الجوال قبل أن يرتدي قميص ليفربول الرقم 11 ويقول بصوته "صلاح سيبقى".

كما نشر موقع ليفربول الرسمي صورة لصلاح وعلى رأسه تاج وعبارة "ملكنا المصري سيبقى معنا".

ورحّب مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب بتجديد عقد صلاح بقوله "إنه ينتمي إلينا. هذا هو ناديه.أنا متأكد من أن السنوات المقبلة ستشهد المزيد من التألق لصلاح وهذا ليس بالأمر القليل، لأنه على مدى السنوات الخمس الأخيرة بلغ مرتبة الأساطير معنا".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 حزيران/يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصّلا إلى اتفاق الجمعة.

وذكرت تقارير صحافية بأن صلاح مدّد عقده حتى حزيران/يونيو من عام 2025.

وسجّل صلاح 156 هدفًا في 254 مباراة خاضها في صفوف الـ"ريدز" في مختلف المسابقات منذ انتقاله من روما قبل خمس سنوات.

وكان صلاح ونظرا لوصول المفاوضات إلى حائط مسدود، أعلن عشية خوض فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد (خسر صفر-1) في أيار/مايو الماضي، بأنه سيبقى في صفوف ليفربول حتى نهاية عقده الموسم المقبل من دون أن يلتزم ما إذا كان سيجدده من عدمه.

قال حينها "لا أريد التحدث عن (تجديد) العقد. سأبقى هنا بالتأكيد الموسم المقبل، سنرى ماذا سيحصل بعد ذلك".

ويأتي تجديد عقد صلاح كجرعة معنوية هائلة لليفربول الذي خسر جهود مهاجمه المتألق السنغالي ساديو مانيه المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني.

(فرانس برس)