شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الشنوانى: ليفربول اتخذ القرار الصحيح بالتجديد لـ"محمد صلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق ياسر الشنوانى، نجم فريق المصرى البورسعيدى سابقا والمقيم فى إنجلترا، على تجديد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر، تعاقده مع فريق الريدز لمدة ثلاث سنوات.

وجاء ياسر الشنوانى، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "لا يصح إلا الصحيح وقرار صائب من جانب الطرفين ليڤربول لازم يحافظ على لاعب بحجم وامكانيات صلاح وأرقامه بتقول كده ولازم ياخد الراتب الأعلى لأنه يستحق، ولازم صلاح يكمل مع ليڤربول علشان يكمل حكايته وأسطورته اللي إن شاء الله فيها مزيد من التألق والنجاح".

وأعلن نادى ليفربول الإنجليزى، اليوم الجمعة، تجديد عقد النجم المصرى محمد صلاح مع الريدز والذى ينتهى في يونيو من العام المقبل 2023.

وأصدر نادى ليفربول بيانا رسميا ذكر فيه: "يسر نادى ليفربول لكرة القدم الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي".

وقدم اللاعب المصري أداءً رائعًا مع فريق يورجن كلوب منذ انضمامه من روما في عام 2017، حيث سجل 156 هدفًا و63 تمريرة حاسمة في 254 مباراة، وهو ما يعد استثنائيا للغاية.