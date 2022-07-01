شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور جمال علام وأعضاء المجلس.. المصرى بطلا لدورة بورسعيد للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادى المصرى لقب أول دورة ودية لكرة القدم الشاطئية على حساب المريخ، بعدما تفوق عليه بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت اليوم على شاطئ بورسعيد، وأحرز هدفى المصرى بلال عارف.

نظمت منطقة بورسعيد لكرة القدم الدورة، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتحمل الدورة اسم الراحل الدكتور حسنى غندر رئيس الاتحاد العربى والمصرى للشركات.

حضر المباراة النهائية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وكلا من محمد أبوالوفا، المشرف على الكرة الشاطئية، وعامر حسين، واللواء محمد حلمى مشهور، والدكتورة دينا الرفاعى أعضاء مجلس الإدارة، ومحمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب.

شارك فى الدورة 8 أندية من منطقة بورسعيد هم: المصرى، والمريخ، وبورفؤاد، وغزل بورسعيد، والسلام، والأبوطى، والرباط والأنوار، والشرق.

وعلى هامش المباراة النهائية، عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مع ممثلى أندية بورسعيد والإسماعيلية ودمياط والسويس من منطلق حرص المجلس على التواصل مع جميع الأندية.