شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعود للتدريبات غدا والنحاس يطالب لاعبيه بالفوز على سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى للتدريبات الجماعية، غدا السبت، بعد الراحة التي منحها عماد النحاس للاعبين، عقب الفوز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

وطالب عماد النحاس لاعبيه بمواصلة الانتصارات، من أجل التقدم في جدول ترتيب الدورى العام، وذلك بالفوز على سيراميكا المقبلة المقرر لها 14 يوليو الجاري، على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام.

من ناحية أخرى يخضع الأنجولى مابولولو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لأشعة على العضلة الأمامية، الأحد، للاطمئنان على مدى تماثله للشفاء، بعد المزق الذى تعرض له خلال الأيام الماضية وأبعده عن تدريبات سيد البلد.

كما قام عمرو الاشلم، رئيس الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري، بتركيب مثبت قدم للاعب فوزي الحناوي، لاعب الفريق، ومنحه 3 أسابيع راحة سلبية عقب الشرخ الذى أصيب به في مباراة المقاصة قبل الماضية.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 28 نقطة جمعها من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 30 لاعبا واستقبل 35 هدفا.