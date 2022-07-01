شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن فوز مروان حمدى بجائزة أفضل لاعب فى الجولة 23 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة باختيار مروان حمدى، مهاجم فريق سموحة المعار من الزمالك لنهاية الموسم الحالى، أفضل لاعب بالجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأصبحت عودة مروان حمدي مهاجم الزمالك المعار لسموحة عقب نهاية الموسم أمراً محسوماً، بعد تألقه مع فريقه فى المباريات الأخيرة وخاصة مباراة الأهلي التي أحرز فيها هدفين وكان رجل المباراة.

وكانت إدارة الزمالك قد قررت عودة مروان حمدي من الإعارة وإعادة تسويقه مرة أخرى في حال الاستقرار على التجديد لعمر السعيد مهاجم الفريق الحالي، والاستفادة من إعادة تسويق مروان حمدي، ولكن عقب تألق مروان حمدي أصبحت عودة مروان حمدي وقيده في قائمة الفريق في الموسم المقبل هي الاختيار الأفضل ، مع عدم التجديد لعمر السعيد والذي يرحل نهاية الموسم عقب نهاية عقده.

فيما لا تزال إدارة الكرة تبحث عن مهاجم اجنبي سوبر يصلح لقيادة الفريق مع الإبقاء علي التونسي سيف الجزيري وعودة مروان حمدي ليصبح خط هجوم الزمالك يتناسب مع طموحات الجماهير وإدارة الكرة ، خاصة في ظل الرغبة الأكيدة بالمنافسة علي لقب دورى ابطال افريقيا في الموسم المقبل.