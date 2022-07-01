بيراميدز يكثف البرنامج التأهيلى لـ إبراهيم عادل للحاق بمواجهة سيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - كثف الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني، البرنامج التأهيلي المحدد لإبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق، على أمل شفائه من الإصابة التى تعرض لها، واللحاق بمواجهة سيراميكا.

وتعرض إبراهيم عادل لإصابة على مستوى العضلة الضامة خلال مواجهة فريقه لإيسترن كومباني أمس، والتى فاز بها فريقه بثلاثية نظيفة، فى إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى.

ويستعد بيراميدز لمواجهة سيراميكا يوم 6 من الشهر الجارى باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر 2021.

ويرغب الجهاز الفني لبيراميدز فى استعادة إبراهيم عادل فى أسرع وقت، خاصة أنه من أبرز العناصر الهجومية فى الفريق السماوى، بجانب رمضان صبحي، وإسلام عيسي، فى ظل تراجع مستوى مهاجمى الفريق.

ويكثف بيراميدز البرنامج التأهيلي لإبراهيم عادل، وفى حال عدم شفائه بنسبة 100% فلن يتم الاعتماد عليه فى مواجهة سيراميكا، وسيكمل برنامجه العلاجي لحين الشفاء التام.