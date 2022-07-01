شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة الجزائرى يستقبل هشام حطب على هامش دورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الرازق سبقان، وزير الرياضة الجزائري، على استقبال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على هامش انطلاق منافسات الفروسية، فى إطار دورة ألعاب البحر المتوسط والمقامة بمدينة وهران الجزائرية.

وأكد وزير الرياضة الجزائري ترحيبه برئيس اللجنة الأولمبية والوفد المصري، مؤكدا أنه يعتز كثيرا بمشاركة كبيرة للبعثة المصرية فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، ومساهمة المشاركة المصرية فى إنجاح الدورة وخروجها بالشكل اللائق فنيا وتنظيميا.

من جهته، وجه المهندس هشام حطب الشكر لوزير الشباب والرياضة على حفاوة الاستقبال للبعثة المصرية في الجزائر، مؤكدا أن الجمهور الجزائري ضرب أروع الأمثلة فى التشجيع للرياضيين المصريين فى مختلف الألعاب بالدورة، وهو ما ظهر معه اللاعبون بمستوى رائع في ظل الحماس الجماهيري الكبير، وحسن التنظيم لدورة ألعاب البحر المتوسط مؤكدا عمق العلاقات بين الشعبين المصري والجزائري.

يأتي الاجتماع في إطار سلسلة اجتماعات يجريها رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب مع مسئولي الرياضة في الجزائر وكذلك المسئوليين في اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط وكافة المسئولين من مختلف الدول المشاركة بالدورة لبحث العديد من ملفات التعاون المشترك والتواصل الدائم في كل الألعاب الرياضية.