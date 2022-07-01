شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الغنى يحرز الفضية مجدداً فى رفع الأثقال.. وارتفاع رصيد مصر لـ29 ميدالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وتحتل مصر المركز السابع فى الترتيب العام بعدما حققت البعثة 27 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 6 ذهبيات، و6 فضيات، بالإضافة إلى 15 برونزية، بينما تحتل المركز الثانى عربيًا.
وتتصدر تركيا ترتيب الدول برصيد 48 ميدالية، ثم إيطاليا 56 ، يليها الجزائر 22 ، وصربيا 16 ميدالية، ويليها إسبانيا بعدد 26 ميدالية، وتحل فرنسا فى المركز السادس برصيد 32 ميدالية ، ثم مصر برصيد 27 ميدالية.
- بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى
- محمد عبدالموجود ذهبية وزن
- عمرو رضا ذهببة وزن 74 كجن مصارعة حرة
- منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية
- فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه
- يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه
- عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة
- يحي حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة
- عبداللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانيه
- أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه
- عبدالله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه
-محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى
- عمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة
-يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة
- عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت
- يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو
- سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة
- شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة
- علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز
- ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة
- ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه
- يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة
- هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية
- عبدالرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية
- نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية
- أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه
- عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه