شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى المقاولون العرب والجونة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب التشكيل الاساسى الذى يخوض لقاء الجونة اليوم بدور الـ16 من عمر مسابقة بطولة كأس مصر لموسم 2021 / 2022 و التى سوف تقام على ستاد الجبل الاخضر فى تمام الساعة الثامنة مساء.وجاء التشكيل كالتالى:
في حراسة المرمى: حسن شاهين
في خط الدفاع: باسم على ، محمود عزت ، فاروق كابور ، حسن الشامى .
في خط الوسط: محمود عبد العزيز ، أحمد الشيمى ، أحمد أبو عجيلة ، عبد الرحمن خالد ( جبنة ) .
في الهجوم: كريم مصطفى ، أحمد علىبينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة تامر مصطفى يضم كلا من:
في حراسة المرمى: محمود الغرباوى
في خط الدفاع: عمرو طارق ، محمد نجيب ، محمود صابر ، عمرو سعداوى.
في خط الوسط: محمود الشبراوى ، نور السيد ، إسلام عبد النعيم ، ناصر محمد ، محمد رزق .
في الهجوم: أرنو .