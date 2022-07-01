شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى المقاولون العرب والجونة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب التشكيل الاساسى الذى يخوض لقاء الجونة اليوم بدور الـ16 من عمر مسابقة بطولة كأس مصر لموسم 2021 / 2022 و التى سوف تقام على ستاد الجبل الاخضر فى تمام الساعة الثامنة مساء.

وجاء التشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: حسن شاهين

في خط الدفاع: باسم على ، محمود عزت ، فاروق كابور ، حسن الشامى .

في خط الوسط: محمود عبد العزيز ، أحمد الشيمى ، أحمد أبو عجيلة ، عبد الرحمن خالد ( جبنة ) .

في الهجوم: كريم مصطفى ، أحمد على

بينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة تامر مصطفى يضم كلا من:

في حراسة المرمى: محمود الغرباوى

في خط الدفاع: عمرو طارق ، محمد نجيب ، محمود صابر ، عمرو سعداوى.

في خط الوسط: محمود الشبراوى ، نور السيد ، إسلام عبد النعيم ، ناصر محمد ، محمد رزق .

في الهجوم: أرنو .