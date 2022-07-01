شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يقدم ربيع ياسين مديراً فنياً للفريق فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة نادي أسوان، الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، مؤتمراً صحفياً بعد عصر اليوم الجمعة لتقديم ربيع ياسين مديراً فنياً للفريق فى الموسم المقبل.

ووصل ربيع ياسين المدير الفني الجديد لفريق أسوان إلى مطار أسوان الدولي ظهر اليوم ليقود الفريق الأول خلال مشواره فى الدوري الممتاز الموسم المقبل. وكان فى استقبال المدير الفني كل من هيثم عرابي المدير الرياضي لقطاع الكرة بالنادي ومحمود الشيمي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة.

وأنهى مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، تعاقده مع ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب السابق، لتولي المهمة الفنية لأبناء الجنوب.

وكان فريق أسوان قد نجح تحت القيادة الفنية للمدرب الشاب أحمد مصطفى بيبو فى الصعود للدوري الممتاز مع انتهاء موسم الدرجة الثانية.