شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يركز على اللعب من لمسة واحدة واستغلال العرضيات.. واستمرار تأهيل علاء وعبد الشافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بتخصيص فقرة فنية، خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية والخططية، واللعب من لمسة واحدة وكيفية استغلال الكرات العرضية.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية خلال مران اليوم، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض تقسيمة بطول الملعب، شهدت التركيز على تنفيذ الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها اليوم، وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني على إيقاف التقسيمة لتوجيه اللاعبين.

في الوقت ذاته، واصل محمد عبدالشافي ومحمود علاء ثنائي الزمالك، أداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

يأتي ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للثنائي من أجل تجهيزهما للفترة المقبلة في ظل الإصابات التي يعاني منها اللاعبان، وتسببت في غيابهما عن المباريات الأخيرة.

جدير بالذكر أن محمد عبد الشافي يعاني من كدمة في الركبة، في حين يعاني محمود علاء من إصابة بكدمة قوية في كاحل القدم، تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطني الأخير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المقاولون العرب المقبلة المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.