7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 1 / 7 / 2022 العديد من الاحداث الرياضية المهمة، فى مقدمتها تقديم الأهلي لمديره الفني الجديد البرتغالي سواريز لوسائل الإعلام عقب التعاقد معه لمدة موسمين ونصف

الجهاز الطبى للإسماعيلى يحسم مصير مشاركة باهر المحمدى أمام غزل المحلة

يحسم الجهاز الطبى للنادى الاسماعيلى بقيادة مجدى الباز موقف باهر المحمدى قائد الفريق من المشاركة فى مباراة غزل المحلة المقرر لها السادسة مساء الأحد المقبل بالجبل الأخضر فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعرض باهر المحمدى لارتجاج خفيف فى المخ إثر سقوطه فى مباراة غزل المحلة بالدوري والتى انتهت بالتعادل السلبى، ولكن اللاعب تحسنت حالته وقام الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين بزيارته فى منزله.

ريكاردو سواريز يقبل قميص الأهلي خلال مؤتمر تقديمه مدربًا للفريق.. صور

حرص البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى الجديد للنادى الاهلى ، على مغازلة جماهير القلعة الحمراء بتقبيل قميص الأهلى أثناء مؤتمر تقديمه مدرباً للفريق.

وأكد البرتغالي ريكاردو سواريز، أنه منذ اللحظة الأولى التي تحدث فيها مع مسئولي النادي حول ترشيحه لتدريب الأهلي، بدأ متابعة بعض مباريات الفريق وتحليلها، حتى قبل تأكده من تولى المهمة من عدمه.

منتخب شابات اليد يهزم تونس ويحتل المركز الـ15 فى بطولة العالم

فاز منتخب شابات كرة اليد مواليد 2002 على نظيره التونسى بنتيجة 28/26 فى إطار آخر مباريات تحديد المراكز ببطولة العالم فى سلوفينيا لتحديد المركزين الخامس عشر والسادس عشر، ليحتلن المركز الـ15 .

وخسر منتخب شابات كرة اليد أمس من فرنسا 31/21 فى إطار تحديد مراكز بطولة العالم من الثالث عشر إلى السادس عشر.

غالي وعبد الحفيظ يهديان سواريز قميص النادى الأهلي

أهدى حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قميص ‏النادي لـريكاردو سواريز، المدير الفني لفريق الكرة، فى ختام فعاليات المؤتمر الصحفي ‏الخاص بتقديم الجهاز الفني لوسائل الإعلام والذى عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة. ‏

الزمالك يعيد دراسة جميع عقود قطاع الكرة

بدأت إدارة الكرة بنادي الزمالك دراسة ومراجعة عقود جميع لاعبي قطاع الكرة، سواء الفريق الأول أو فرق قطاع الناشئين، منعاً لوجود أى بنود تهدد حقوق النادى فى اللاعبين، وهى الأزمات التى تحدث كل فترة.

وكشف مصدر داخل إدارة الكرة أنه سيتم إلغاء بند التاريخ فى نهاية عقود اللاعبين، حيث سيتم وضع بند نهاية الموسم، على أن يتم إلغاء أى شروط جزائية أو بنود، خاصة موجودة في عقود اللاعبين.

منتخب السلاح يغادر إلى الجزائر للمشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط

غادرت بعثة منتخب السلاح القاهرة متوجهة إلى الجزائر للمشاركة فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19، المقامة حالياً بوهران خلال الفترة ما بين 25 يونيو حتى 5 يوليو المقبل.

وتضم البعثة منتخب فى الثلاث أسلحة مختلفة كلا من، "محمد حمزة، علاء الدين أبو القاسم، محمد عصام، زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، محمد السيد، أحمد السكري، محمد يس".

منتخب الشاطئية يدخل معسكرا بالإسكندرية استعدادا لمواجهة غانا

منتخب الشاطئية يدخل معسكرا بالإسكندرية استعدادا لمواجهة غانا

يبدأ منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، اليوم الجمعة، مرحلة الاستعداد الثانية للمنتخب الوطنى قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية "موزمبيق 2022".

ويقام معسكر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بالإسكندرية فى الفترة من 1 إلى 7 يوليو الجارى، ويتخلله 3 مباريات ودية من أجل تجربة بعض الوجوه الجديدة التى تم ضمها مؤخرا لصفوف المنتخب الذى يمر بعملية احلال وتجديد بعد توقف كامل لمدة عام.