شكرا لقرائتكم خبر عن عودة باهر المحمدي لتدريبات الإسماعيلي..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى مران فريقه الذى أقيم مساء الجمعة، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

جاء ذلك بعد أن تماثل اللاعب الدولي للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا خلال لقاء فريقه الأخير ضد غزل المحلة بمسابقة الدوري العام وعلى أثرها تم نقله إلى المستشفي عقب سقوطه المفاجئ نتيجة إصابته القوية خلال مجريات المباراة.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل بالتنسيق مع الدكتور مجدي باز طبيب الفريق، قد عرض اللاعب على الدكتور إيهاب حشيش استشاري جراحة المخ والأعصاب للتأكد من سلامته وجاهزيته للمواجهة القادمة.

ومن جانبه وجه حسني عبد ربه مدير الكرة بالإسماعيلي، الشكر لـ " حشيش " على متابعته بصفة مستمرة لحالة اللاعب منذ العودة من مدينة المحلة فجر الأربعاء الماضي حتي اصدار تقريره النهائي بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للإطمئنان على استقرار حالته.

وأنهي الإسماعيلى، مرانه الرئيسي اليوم لمواجهة فريق غزل المحلة مساء الأحد المقبل على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، فى إطار نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.