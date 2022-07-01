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أحمد عبد الغني يحرز الميدالية الفضية فى منافسات رفع الأثقال بالبحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - وتحتل مصر المركز السابع فى الترتيب العام بعدما حققت البعثة 27 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 6 ذهبيات، و6 فضيات، بالإضافة إلى  15 برونزية، بينما تحتل المركز الثانى عربيًا.

وتتصدر تركيا ترتيب الدول برصيد 48 ميدالية، ثم إيطاليا  56 ، يليها الجزائر 22 ، وصربيا 16 ميدالية،  ويليها إسبانيا  بعدد 26 ميدالية، وتحل فرنسا فى المركز  السادس برصيد 32 ميدالية ، ثم مصر برصيد 27 ميدالية.

- بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى 

- محمد عبدالموجود ذهبية وزن 

- عمرو رضا ذهببة وزن 74 كجن مصارعة حرة 

- منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية 

- فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه 

- يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه

- عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة 

- يحي حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة

- عبداللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانيه   

- أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه  

- عبدالله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه 

-محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى 

- عمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة

-يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة

- عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت 

- يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو 

- سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة 

- شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة 

- علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز 

- ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة

- ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه 

- يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة

- هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية 

- عبدالرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية 

- نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية 

- أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه 

- عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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