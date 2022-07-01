شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يقود الأهلى فنياً فى مباراة بتروجت بكأس مصر غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام غالى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى الجديد للمارد الأحمر سيقود الفريق فنياً بداية من مباراة الغد أمام بتروجت فى نصف نهائى كأس مصر ولمدة موسمين ونصف الموسم.

وأكد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه سعيد بتولي مهام تدريب الفريق، في ظل جماهيره الغفيرة التى تعشق النادى وترتبط به بشكل كبير.

وأوضح أنه يملك انطباعات إيجابية عن جماهير الأهلي ودورها في تحقيق البطولات، ويتمنى أن يلعب الفريق مبارياته أمام أعداد غفيرة من الجماهير.

وأضاف سواريز أنه يعرف جيدا الدور الذي يقوم به جمهور الأهلي في تحفيز اللاعبين ومنحهم دوافع كبيرة للمنافسة على البطولات، وأنه يقدر جيداً هذا الدور.

ووجه سواريز رسالة إلى جماهير الأهلي تعهد فيها بتحقيق الفوز مع الأداء الأفضل خلال الفترة المقبلة، وأن يعمل كل أفراد الجهاز الفني ومعهم اللاعبين على إسعاد مشجعي الفريق.