شكرا لقرائتكم خبر عن "مابولولو" يخضع لأشعة فى الاتحاد السكندرى غدًا للاطمئنان على مزق الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الأنجولى مابولولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لأشعة على العضلة الأمامية غدًا الأحد للاطمئنان على مدى تماثله للشفاء بعد المزق الذى تعرض له خلال الأيام الماضية وأبعده عن تدريبات سيد البلد.

ويجهز الاتحاد السكندرى مابولولو للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادًا للاستعانة به في مباراة سيراميكا المقبلة المقرر لها 14 يوليو الجاري على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام.

من ناحية أخرى قام عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري بتركيب مثبت قدم لفوزي الحناوي لاعب الفريق ومنحه 3 أسابيع راحة سلبية عقب الشرخ الذى أصيب به في مباراة المقاصة قبل الماضية.

وفاز فريق الاتحاد السكندري، على نظيره فاركو بهدف نظيف عن طريق سعيدو سمبوري من ركلة جزاء في الدقيقة 50، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري باستاد الإسكندرية.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 28 نقطة جمعها من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 30 لاعبا واستقبل 35 هدفا.