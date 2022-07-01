شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب 6 لاعبين عن الأهلى أمام بتروجت فى كأس مصر غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الاهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز جهود ستة لاعبين فى مباراة بتروجت فى نصف نهائى كأس مصر، والمقرر لها التاسعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة الدولى وهم أكرم توفيق وعمار حمدى وبيرسى تاو وميكيسونى وأحمد عبد القادر عن الاهلى أمام بتروجت للإصابة.

ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الجمعة، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة بتروجت المقرر لها مساء غد فى نصف نهائي بطولة كأس مصر التى ستقام باستاد الأهلي والسلام.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبتروجت لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر والمقرر له 21 يوليو الجارى.

فريق الأهلى هو حامل لقب كأس مصر حيث توج بالنسخة قبل الماضية بتغلبه فى المباراة النهائية على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.