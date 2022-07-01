شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة من سواريز.. وتدريبات للحراس الخمسة استعدادًا لمباراة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بتروجت التي ستقام مساء غد السبت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وخاض لاعبو الأهلي فقرة بدنية في بداية المران قبل تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة بتروجت، تحت إشراف ريكاردو سواريش المدير الفني وجهازه المعاون.

وعقد المدير الفني جلسة قبل انطلاق المران مع مساعديه لمواصلة التحضير لمباراة بتروجت.

كما خاض الخماسي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى.

وواصل عمار حمدي تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش مران الفريق، وقام اللاعب بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويدخل الأهلي معسكرًا اليوم استعدادًا لمباراة بتروجت، التي تقام غدًا على استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة الكأس بالفوز على بيراميدز 2-1.

وعقد الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا اليوم لتقديم ريكاردو سواريش لوسائل الإعلام، كما حرص سواريش على تقديم جهازه المعاون الذي يضم: ‏ماوريسيو فاش مدربًا، وسامي قمصان مدربًا، وراؤول فاريا مطور أداء، وبيدرو جيميرايش ‏مخطط أحمال وإخصائي فسيولوجي، وإدواردو لوبو مدرب حراس المرمى، ولويس بيريرا ‏محلل أداء الفرق المنافسة.‏