شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة من سواريز.. وتدريبات للحراس الخمسة استعدادًا لمباراة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بتروجت التي ستقام مساء غد السبت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر.
وخاض لاعبو الأهلي فقرة بدنية في بداية المران قبل تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة بتروجت، تحت إشراف ريكاردو سواريش المدير الفني وجهازه المعاون.
وعقد المدير الفني جلسة قبل انطلاق المران مع مساعديه لمواصلة التحضير لمباراة بتروجت.
كما خاض الخماسي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى.
وواصل عمار حمدي تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش مران الفريق، وقام اللاعب بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي.
ويدخل الأهلي معسكرًا اليوم استعدادًا لمباراة بتروجت، التي تقام غدًا على استاد القاهرة.
وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة الكأس بالفوز على بيراميدز 2-1.
وعقد الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا اليوم لتقديم ريكاردو سواريش لوسائل الإعلام، كما حرص سواريش على تقديم جهازه المعاون الذي يضم: ماوريسيو فاش مدربًا، وسامي قمصان مدربًا، وراؤول فاريا مطور أداء، وبيدرو جيميرايش مخطط أحمال وإخصائي فسيولوجي، وإدواردو لوبو مدرب حراس المرمى، ولويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.