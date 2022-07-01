شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك وإشراف كامل على فقرة بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بالتركيز فى الفترة الحالية لمواصلة مسيرة الانتصارات، والحفاظ على صدارة الدوري، مشددا على أنه لا يوجد مجال للتفريط فى أى نقطة خلال الفترة المقبلة.

وشرح جوسفالدو فيريرا العديد من الأمور الفنية في حضور جهازه المعاون، لتنفيذها خلال مران اليوم استعدادا للفترة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية للاعبين استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في الدوري الممتاز.

وتولى جميع أفراد الجهاز الفني الإشراف على هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بالإضافة إلى تدريبات خفيفة بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المقاولون العرب المقبلة المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.