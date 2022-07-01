شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الضامة تهدد مشاركة أحمد رفعت أمام إنبى فى نصف نهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت مشاركة أحمد رفعت، صانع ألعاب فيوتشر، مع فريقه فى اللقاء المقبل أمام إنبي في نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، محل شك، وذلك بعد شكوى اللاعب من آلام فى العضلة الضامة، حيث اشتكى رفعت من آلام الضامة عدة مرات خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة فريق إنبي، فى المباراة التى تجمع الفريقين بعد غد، الأحد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وكان فيوتشر قد تأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة متصدراً مجموعته، حيث يسعى الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري إلى حصد أول ألقابه ببطولة كأس الرابطة.

وعقد علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بغلق صفحة الدوري العام مؤقتاً والتركيز في اللقاء القادم أمام إنبي، والذي يجمع الفريقين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.