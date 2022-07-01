شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى خاص لـ طارق حامد وأوباما فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى يوسف إبراهيم "أوباما" وطارق حامد، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة فى الدوري الممتاز.

وأدى الثنائي تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل ولم يشاركا فى التدريبات الجماعية، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ويتمسك مسئولو الزمالك بمعرفة الحقيقة وراء سفر طارق حامد لإسبانبا لأكثر من 50 يومًا بداعى التأهيل من إصابة فى الرباط الصليبى الخلفى للركبة، الأمر الذى تسبب فى أزمة بين اللاعب والإدارة.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك نتيجة التحقيق مع طارق حامد، حيث أكد أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة أنه سيتم خضوع اللاعب للتحقيق لمعرفة أسباب غيابه طوال تلك الفترة، على أن يتم الإعلان عن نتيجة التحقيق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المقاولون العرب المقبلة المقرر لها 12 يوليو الجارى فى الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.