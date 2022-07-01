شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مصارعة الثيران سبب إطلاق لقب "الماتادور" على منتخب إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف المنتخب الإسباني باسم الماتادور نسبة لمصارعة الثيران، وهى المصارعة الشهيرة فى إسبانيا منذ فترة طويلة، كما يعرف أيضاً باسم "لاروخا" أى الكتيبة الحمراء و"لافوريا روخا" وتعنى الغضب الأحمر.

أول مباراة رسمية فاز خلالها المنتخب الإسباني كانت فى 1920 ببروكسيل أمام المنتخب الدنماركى بنتيجة 1-0 فى إطار الألعاب الأولمبية.

وحقق المنتخب الإسباني عدة نجاحات قارية وعالمية، أبرزها التتويج بكأس العالم مرة واحدة سنة 2010 بجنوب أفريقيا، والفوز بكأس الأمم الأوروبية ثلاث مرات سنوات 1964 و2008 و2012، والفوز بذهبية كرة القدم في الألعاب الأولمبية 1992 ببرشلونة.

كما تصدر المنتخب الإٍسباني التصنيف العالمي للمنتخبات ست سنوات من من 2008 وحتى 2014، كما شارك المنتخب الإسباني في بطولة أمم أوروبا عشر مرات، ومنذ المشاركة الأولى سنة 1964 التي لعبت على الأراضي الإسبانية تمكن من إحراز اللقب الأول له، وأضاف إلى خزائنه لقبين آخرين متتاليين عامي 2008 و2012 في إنجاز لم يسبقه إليه أي منتخب أوروبي.

وفي الألعاب الأولمبية تمكن المنتخب الإسباني لكرة القدم من حصد الميدالية الفضية في أول مشاركاته بدورة 1920، وبعد تغيير قوانين مشاركة منتخبات كرة القدم في دورات الألعاب الأولمبية تمكنت إسبانيا من حصد الميدالية الذهبية في دورة برشلونة 1992، وفي الألفية الجديدة حصد الميدالية الفضية في دورة سيدني 2000 ، والميدالية الفضية في دورة طوكيو 2020.