شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغني يتعافى من الإصابة وينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد عبد الغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة فى الدوري، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الكاحل، وأنهى البرنامج التأهيلي الذى كان يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، قبل أن يشارك فى تدريب اليوم بصورة طبيعية.

وفي نفس الوقت، شارك الثلاثي حازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، وحرص على مطالبة اللاعبين بالتركيز فى الفترة الحالية لمواصلة مسيرة الانتصارات، والحفاظ على صدارة الدوري، مشددا على أنه لا يوجد مجال للتفريط في أي نقطة خلال الفترة المقبلة.

وشرح جوسفالدو فيريرا العديد من الأمور الفنية في حضور جهازه المعاون، لتنفيذها خلال مران اليوم استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المقاولون العرب المقبلة المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.