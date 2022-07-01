شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى للإسماعيلى يحسم مصير مشاركة باهر المحمدى أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الطبى للنادى الاسماعيلى بقيادة مجدى الباز موقف باهر المحمدى قائد الفريق من المشاركة فى مباراة غزل المحلة المقرر لها السادسة مساء الأحد المقبل بالجبل الأخضر فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعرض باهر المحمدى لارتجاج خفيف فى المخ إثر سقوطه فى مباراة غزل المحلة بالدوري والتى انتهت بالتعادل السلبى، ولكن اللاعب تحسنت حالته وقام الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين بزيارته فى منزله.

ومن المقرر أن يخضع باهر المحمدى لفحوصات طبية دقيقة للاطمنئان على حالته قبل اتخاذ القرار النهائى بمشاركته من عدمها فى مباراة غزل المحلة المقبلة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على منتخب الدرجة الثالثة بستة أهداف مقابل هدفا فى التجربة الودية التى أقيمت مساء على ملعبه بالإسماعيلية، استعدادا للارتباطات القادمة.

سجل أهداف الدراويش محمد عبد السميع وخالد النبريصي بهدفين لكلا منهما بالإضافة إلى حسن صابر وحسن ياسين.