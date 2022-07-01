هيثم شعبان: بتروجت يعانى الغيابات ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا أمام الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم شعبان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي بتروجت، صعوبة مواجهة فريقه التى ستقام أمام النادى الأهلى غدا، السبت، فى نصف نهائي بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي.

وقال هيثم شعبان، إن مواجهة الأهلي فى نصف نهائي كأس مصر تختلف بالتأكيد عن مواجهته فى دور الـ32 أو الستة عشر، فالدوافع تزداد بعد تخطى كل دور، كما أن الأهلي لم يفز بالدورى الموسم الماضي، وبالتالى سيقاتل للفوز بالكأس، وضمان التواجد فى السوبر المصري.

وأضاف شعبان، "تواجد ريكاردو سواريز في أول مباراة له سيزيد من دوافع كافة لاعبي الاهلي لإثبات أنفسهم أمام المدرب الجديد، ومواجهة مدرب الأهلي الأولى صعبة، المدرسة البرتغالية مميزة فى التدريب".

وتابع المدير الفني لبتروجت، "الفريق يعاني من غيابات كثيرة جدا، ولكن سوف نبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل ما لدينا، ولعب مباراة قوية ضد النادي الأهلي".

وأكمل هيثم شعبان حديثه، "فى الوقت الذي نعاني فيه من الغيابات، الأهلي استعاد 6 من أهم لاعبيه المصابين، ويدخل مباراة نصف النهائى بعدما تخطي عقبة فريق بيراميدز، وخسر آخر مباراة فى الدوري أمام سموحة، وفى كل الأحوال المباراة لن تكون سهلة".

وأنهى شعبان تصريحات قائلا، "شاهدنا مباراة الأهلي وبيراميدز، وكذلك الأهلي ضد سموحة، وعملنا مع لاعبينا طوال الفترة الماضية على كيفية التعامل مع لاعبي الأهلي، واستقرينا على الطريقة وخطة اللعب التي سنلعب بها اللقاء ونتمنى التوفيق لتقديم مباراة قوية تليق بنا".