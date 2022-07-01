شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات اليد يهزم تونس ويحتل المركز الـ15 فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شابات كرة اليد مواليد 2002 على نظيره التونسى بنتيجة 28/26 فى إطار آخر مباريات تحديد المراكز ببطولة العالم فى سلوفينيا لتحديد المركزين الخامس عشر والسادس عشر، ليحتلن المركز الـ15 .

وخسر منتخب شابات كرة اليد أمس من فرنسا 31/21 فى إطار تحديد مراكز بطولة العالم من الثالث عشر إلى السادس عشر.

كما خسر منتخبنا الوطنى المصرى للشابات مواليد 2002 من نظيره السويسرى، بنتيجة 26/23 فى ثانى مباريات الدور الثانى ببطولة العالم للشابات لكرة اليد التى تستضيفها سلوفينيا فى الفترة من 22 يونيو إلى 3 يوليو 2022.

وتلقى منتخب شابات اليد هزيمة من نظيره الكرواتى بنتيجة 24 / 17 فى أول مواجهات الدور الثانى.

ويترأس بعثة منتخبنا منتخبنا الوطنى المصرى للشابات ببطولة العالم فى سلوفينيا عادل ابراهيم عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

يضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002 رامي عبد اللطيف مدير فني - وليد ابو العطا مدرب عام - ابو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - ايمان مرجان مدير اداري - دكتورة منة الله بدوي اخصائي علاج طبيعي.

و تضم قائمة لاعبات منتخبنا الوطنى للشابات: منة الله سيد - ياسمين جمال - امينة هشام - مريم يحيى - نهى ايمن - لوجى عبيد - سارة يحيى - يارا هانى - مريم عمر - نادين طارق - ملك طلعت - آلاء صابر - جنا صلاح - شهد حسام - مريم اسامة - مايا وائل