شكرا لقرائتكم خبر عن سيف جعفر يشارك فى التدريبات البدنية والفنية للزمالك بـ"جبيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك سيف جعفر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى مران اليوم، الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة فى الدوري. وشارك سيف جعفر فى التدريبات البدنية والفنية بـ"جبيرة" فى يده اليمنى، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة سيراميكا الأخيرة وهى عبارة عن كسر في المشطية الرابعة للذراع .

ولم يشارك سيف جعفر فى التقسيمة الفنية، بعدما فضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة عدم مشاركته في التقسيمات خوفا من أى التحامات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المقاولون العرب المقبلة المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.