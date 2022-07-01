شكرا لقرائتكم خبر عن غالي وعبد الحفيظ يهديان سواريز قميص النادى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قميص ‏النادي لـريكاردو سواريز، المدير الفني لفريق الكرة، فى ختام فعاليات المؤتمر الصحفي ‏الخاص بتقديم الجهاز الفني لوسائل الإعلام والذى عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة. ‏



وحرص سواريش خلال المؤتمر على تقديم جهازه المعاون والذي يضم: ‏ماوريسيو فاش، ‏مدربًا.. سامي قمصان مدربًا.. راؤول فاريا، مطور أداء.. بيدرو جيميرايش، ‏مخطط أحمال ‏وإخصائي فسيولوجي.. إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى.. ولويس بيريرا، ‏محلل أداء الفرق ‏المنافسة.‏

وخلال المؤتمر الصحفي قال سواريز، «النادي الأهلي معروف على مستوى العالم، وقبل ‏وصولي إلى القاهرة حرصت على الاستفسار عن النادى وثقافة الجماهير وغيرها من الأمور، ‏وقد تواصلت مع أحد الأساطير البرتغالية التى عملت فى النادي وهو مانويل جوزيه الذي أخبرني ‏الكثير عن النادى وبطولاته».‏



وأضاف، «حصلت على فكرة شاملة عن النادي والفريق بشكل خاص، وحديثي مع مانويل جوزيه ‏ساعدني كثيرًا، وأعرف أن هناك مسئولية كبيرة تنتظرنا».‏