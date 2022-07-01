شكرا لقرائتكم خبر عن غالي وعبد الحفيظ يهديان سواريز قميص النادى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أهدى حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قميص النادي لـريكاردو سواريز، المدير الفني لفريق الكرة، فى ختام فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الجهاز الفني لوسائل الإعلام والذى عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة.
وحرص سواريش خلال المؤتمر على تقديم جهازه المعاون والذي يضم: ماوريسيو فاش، مدربًا.. سامي قمصان مدربًا.. راؤول فاريا، مطور أداء.. بيدرو جيميرايش، مخطط أحمال وإخصائي فسيولوجي.. إدواردو لوبو، مدرب حراس المرمى.. ولويس بيريرا، محلل أداء الفرق المنافسة.
وخلال المؤتمر الصحفي قال سواريز، «النادي الأهلي معروف على مستوى العالم، وقبل وصولي إلى القاهرة حرصت على الاستفسار عن النادى وثقافة الجماهير وغيرها من الأمور، وقد تواصلت مع أحد الأساطير البرتغالية التى عملت فى النادي وهو مانويل جوزيه الذي أخبرني الكثير عن النادى وبطولاته».
وأضاف، «حصلت على فكرة شاملة عن النادي والفريق بشكل خاص، وحديثي مع مانويل جوزيه ساعدني كثيرًا، وأعرف أن هناك مسئولية كبيرة تنتظرنا».