الراتب الأعلى في تاريخ النادي.. رسميا.. صلاح يجدد عقده مع ليفربول.. وأول تعليق من الفرعون (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن نادى ليفربول الإنجليزي، الجمعة، تجديد عقده مع النجم المصري محمد صلاح، والذي ينتهى في يونيو من العام المقبل 2023.

وأصدر نادي ليفربول بيانا رسميا ذكر فيه: "يسر نادى ليفربول لكرة القدم الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي".

وتحدث صلاح لموقع ليفربول الرسمي قائلا: "لدي شعور رائع، أنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادي، إنه يوم سعيد للجميع".

وواصل: "أعتقد أن التجديد استغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شيء تم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على ما هو تالي".

وتابع الملك المصري "أعتقد أنه يمكنك أن ترى في السنوات الخمس أو الست الماضية كان الفريق دائما يتقدم للأمام، في الموسم الماضي كنا على وشك الفوز بأربعة ألقاب لكن للأسف في الأسبوع الأخير من الموسم فقدنا لقبين".

وأتم صلاح تصريحاته "أعتقد أننا في وضع جيد للقتال من أجل كل شيء، لدينا تعاقدات جديدة أيضا، نحتاج فقط لمواصلة العمل الجاد ولدينا رؤية جيدة، وان نتحلى بالإيجابية ونقاتل على كل شيء مرة أخرى".

وبعدها نشر الحساب العربي لليفربول رسالة من صلاح بالعربية قال فيها: "صباح الخير، يا رب تكونوا بخير، سعيد طبعا بالتجديد مع النادي وأتمنى إن شاء الله الفترة الجاية نكسب بطولات كتير سوا".

من جانبها، كشفت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية أن ليفربول منح نجمه محمد صلاح الراتب الأعلى فى تاريخه، بقيمة 350 ألف إسترليني أسبوعياً، بعدما جدد عقده، الجمعة.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن العقد الجديد الذى وقعه صلاح مع ناديه ليفربول لمدة 3 سنوات، لتستمر المسيرة الناجحة للفرعون المصرى مع الريدز، والتى بدأت منذ عام 2017، قادما من روما الإيطالي.

وقدم اللاعب المصري أداءً رائعًا مع فريق يورجن كلوب منذ انضمامه من روما في عام 2017، حيث سجل 156 هدفًا و 63 تمريرة حاسمة في 254 مباراة.