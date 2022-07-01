شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعد الأهلي لأول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد ريكاردو سواريز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة فى النادي الأهلي أول مباراة للفريق تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد ريكاردو سواريز، بعدما تم الإعلان عن المدرب وجهازه المعاون أمس، ليبدأ مهمته مع المارد الأحمر خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ويستعد الأهلي لخوض أول مباراة تحت القيادة البرتغالية، وهو ما نرصده فى سياق السطور التالية:

س: ما هو أول ارتباط للأهلي تحت قيادة مدربه البرتغالي؟

ج: الأهلي سيواجه بتروجت فى التاسعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة في ربع نهائي كأس مصر.

س: كيف استعد الأهلي لهذه المباراة تحت قيادة مدربه الجديد؟

ج: الأهلي أعلن ظهر أمس، الخميس، تعيين البرتغالي ريكاردو سواريز مديراً فنياً للفريق وحضر المدرب البرتغالي إلى مقر النادى أمس وقام بجولة فيه قبل أن يقود أول مران للفريق أمس.

س: ماذا فعل سواريز فى أول مران للأهلي؟

ج: كان مراناً قوياً، بدأ بجلسة بين سواريز وجهازه المعاون ثم محاضرة من المدرب البرتغالي الجديد ثم فقرات متنوعة فى المران على الصعيد البدني والفني.

س: ماذا عن انطباع سواريز الأول بعد دخوله الأهلي؟

ج: المدرب البرتغالي تحدث عن سعادته وارتياحه الشديد بالتواجد داخل الأهلي وشعوره بأن الأمور تشهد تنسيق ونظام دقيق يساعد أى مدرب على النجاح.

س: ماذا عن الجهاز المعاون لـ سواريز؟

ج:يتكون الجهاز الفني الجديد للأهلي من سواريش مديرا فنيا ومعه: سيد عبدالحفيظ مديرًا لجهاز الكرة، ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.