شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعيد دراسة جميع عقود قطاع الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة الكرة بنادي الزمالك دراسة ومراجعة عقود جميع لاعبي قطاع الكرة، سواء الفريق الأول أو فرق قطاع الناشئين، منعاً لوجود أى بنود تهدد حقوق النادى فى اللاعبين، وهى الأزمات التى تحدث كل فترة.

وكشف مصدر داخل إدارة الكرة أنه سيتم إلغاء بند التاريخ فى نهاية عقود اللاعبين، حيث سيتم وضع بند نهاية الموسم، على أن يتم إلغاء أى شروط جزائية أو بنود، خاصة موجودة في عقود اللاعبين.

فيما استقرت إدارة الكرة بنادي الزمالك علي اجراء بعض التعديلات في لائحة الفريق في الموسم المقبل، وذلك لفرض مزيدا من الانضباط داخل الفريق، وكذلك لوضع ضوابط أكثر صرامة تربط العلاقة المالية بين النادي واللاعبين في ظل بعض حالات الخروج عن النص التي صدرت من بعض اللاعبين الفترة الماضية، وتحديدا الثنائي طارق حامد ومحمد أبو جبل.

ومن المقرر تغليظ العقوبات المالية على الغياب عن التدريبات دون إذن، كما سيتم وضع غرامة مالية كبرى على التهرب وادعاء الإصابة، ولن يتم اعتماد استئذان أى لاعب بداعى الإصابة إلا بتقرير من طبيب الفريق.

وفى سياق مختلف، كشفت تقارير صحفية عن اتفاق جديد بين إدارة نادى الزمالك وجالاتا سراي التركي جديد بشأن تفعيل شراء وسداد مستحقات مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لصفوف الفريق التركى.

وكان من المنتظر أن يتسلم مسئولو نادي الزمالك اليوم أول يوليو مبلغ 4 مليون دولار ، من نادي جالاتا سراي التركي، وهي قيمة تفعيل بند الشراء في عقد إعارة اللاعب.

قالت صحيفة "milliyet" التركية أن إدارة الناديين اتفقوا على تمديد المدة الزمنية للمستحقات المالية التي من المنتظر أن يحصل عليها نادي الزمالك من إدارة النادي التركي بعد بيع اللاعب إلى 10 يوليو الجاري بعد أن كانت آخر مدة للدفع اليوم 1 يوليو

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي بـ23 هدفًا منذ وصوله على مدار موسم ونصف، مسجلًا 18 هدفًا وصانعًا 5 أهداف أخرى.

وأكدت صحيفة " SonDakika " التركية من قبل أن المدرب أوكان بوروك، المدير الفني الجديد لفريق جالاتا سراي، وضع قائمة بأسماء اللاعبين الذين يرغب في رحيلهم عن الفريق الفترة المقبلة، وقام بتسليمها لإدارة النادي.

وأوضحت الصحيفة أن تلك القائمة ضمت مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي، والذى لا يمانع أوكان بوروك فى رحيله حال تلقى النادى عرضًا ماليًا جيدًا للتعاقد مع المهاجم المصرى الشاب، إلى جانب رغبة المدير الفنى الجديد فى التخلص من الثنائى الهجومى ديانى وجوميز فى ظل التكلفة المالية العالية لما يتقاضاه اللاعبين.