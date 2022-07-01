الامارات | السوري عمر السومة يرفض الأهلي والزمالك.. ويختار وجهته الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن السوري عمر السومة يرفض الأهلي والزمالك.. ويختار وجهته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة المواطن السعودية بأن اللاعب السوري عمر السومة حدد وجهته المقبلة بعد هبوط فريقه أهلي جدة من الدوري السعودي للمحترفين إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.

وقالت الصحيفة إن السومة تلقى عروضاً من الأهلي والزمالك المصريين والريان القطري والقادسية الكويتي ولكنه فضل الانتقال إلى الأخير.

يذكر أن أهلي جدة الذي هبط لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، يرغب في التخلص من نجم فريقه بسب راتبه المرتفع في ظل الأزمة المالية التى يمر بها النادي إذ سيخسر الأهلي 78 مليون ريال سعودي من الدعم بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

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