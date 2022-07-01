شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز مدرب الأهلى الجديد: نسعى للفوز وتقديم مستوى مميزا ونعلم صعوبة المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد للأهلي، أن هدف الجهاز الفني هو تحقيق الفوز فى كل المباريات التى يخوضها الفريق، بالإضافة إلى تقديم مستوى جيداً ولعب كرة ممتعة.

سوريز مدرب الأهلي الجديد يشرح خطته للنهوض بالفريق

وقال سواريز، خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، إنه شرح لإدارة النادى خريطة العمل والخطط التى يرغب فى تنفيذها مع جهازه، وأكد لإدارة الأهلي أنه سيقدم كل ما يملك هو وجهازه المعاون لتطوير الفريق واللاعبين على المستوى الجماعى والفردى.

سواريز يشيد بلاعبي الأهلي

وأضاف مدرب الأهلي الجديد أن الجهاز الفنى يمتلك أفكارا ومستويات يرغب فى توصيلها للاعبين، مشيدا بلاعبى الأهلي من خلال متابعته لهم، قائلا، "منذ بداية المفاوضات بدأنا متابعة الأهلي، حتى قبل أن تكون هناك نية مؤكدة للتعاقد، وقام الجهاز بدراسة 4 مباريات للأهلي، واكتشف أن الفريق يضم لاعبين مميزين قادرون على تحويل دفة الفريق فى أى وقت، بخلاف الذكاء الذى يتمتع به لاعبو الأهلي، واصفا اللاعب المصرى بأنه قريب الشبه من اللاعب البرتغالي فى كل الأمور، خاصة دوافع الفوز".

وعن تجربة تدريبه الأهلي قال سواريز، إن الأهلي شرف وهدف لأى مدرب فى العالم، وإنه سعيد بإتمام التعاقد، وأنه كان على علم بأنه أحد المرشحين ولكن مجرد فكرة الترشيح شرف له ويسعى ليكون عند حسن ظن الجماهير وإدارة النادى".

فيما عبر البرتغالي سواريز عن سعادته بتولي مهمة تدريب الفريق مؤكدا أنه يشعر بالفخر لتدريب أكبر فريق فى أفريقيا، قائلا، "الأهلي أحد اكبر الفرق فى العالم ويمتلك تاريخا كبيرا واسم معروف على مستوي العالم".