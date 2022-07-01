الامارات | بمشاركة عربية آسيوية وإفريقية.. تحديد موعد بطولة العين الدولية لكرة الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة عربية آسيوية وإفريقية.. تحديد موعد بطولة العين الدولية لكرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد شركة نادي العين للألعاب الرياضية رسمياً موعد إقامة البطولة الدولية للكرة الطائرة لتنطلق في 18 أغسطس المقبل وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه بمشاركة عدد من الفرق العربية والآسيوية والافريقية.

وقال رئيس شركة العين للألعاب الرياضية، خميس عبيد الكعبي للموقع الرسمي للنادي: "حرصنا أن نقدم لجمهور وعشاق نادي العين مناسبة رياضية يستفيد منها الفريق استعداداً للموسم الرياضي المقبل، اضافة الى اضفاء أجواء رياضية في التنافس على كأس بطولة دولية تشارك فيها عدد من الفرق العريقة".

وأضاف الكعبي: "هذه البطولة إحدى مبادرات شركة العين للألعاب الرياضية لجمهور العين وفي تقديري إن عشاق الألعاب الرياضية سيكونون على موعد مع بطولات أخرى سنعلن عنها في وقتها".

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