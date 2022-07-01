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موعد مباراة مصر والسنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب كرة السلة رجال مع السنغال فى أولى مباريات المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتى تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية وتختتم  بعد غد الأحد .

موعد مباراة مصر والسنغال

تقام مباراة مصر والسنغال فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، على أن تلتقى مع الكونغو  الديمقراطية بعد غد.

مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم للسلة
 

تقع مصر فى المجموعة الرابعة، التى تضم السنغال وكينيا والكونغو الديمقراطية، إلا أن كينيا قد انسحبت من التصفيات، وبالتالى سيتغير نظام الصعود فى مجموعة مصر.

قائمة المنتخب فى البطولة
 

عمر عزب - إيهاب أمين - يوسف شوشة - عمرو الجندي - عمر هشام - عاصم مرعي - أنس أسامة - سيف سمير - يوسف شحاتة - خالد عبد الناصر - محمد أحمد جيزة - علي أحمد".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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