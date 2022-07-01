شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز: جوزيه حدثني عن عظمة الأهلي.. وهدفى تحقيق الانتصارات بأداء قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، عن أهدافه وتطلعاته الفترة المقبلة مع الفريق، وذلك بعد توليه المسؤولية بشكل رسمى.

وقال سواريز، فى المؤتمر الصحفي الذى يعقد حاليا بمقر النادي بالجزيرة لتقديمه للإعلام، "الوقت لم يكن كبيراً بالنسبة لمدرب خلال فترة التفاوض، وحاولت التعرف على الأمور البسيطة عن النادى، وفيما يخص كل الألقاب التى حصدها من قبل، مانويل جوزيه أعطانى الكثير من المعلومات عن النادي الأهلي وبطولاته، وأعطانى أيضاً أفكاراً ومعلومات إيجابية عن الأمور التى أرغب فى تحقيقها فى مستقبلي الكروي".

وأضاف سواريز، "جوزيه كان سعيداً جداً من أجلي، وانطباعاته كبيرة جداً ومنحتنى فكرة عن مدى عظمة النادي الأهلي، وأعلم جيداً أنها ستكون مسؤولية كبيرة جداً على أننى سأمثل نادٍ بهذه الطموحات، وهدفنا زيادة ألقاب النادى، مع العلم أن الأمر تحدٍ كبير جداً بالنسبة لمدرب".

وتابع مدرب الأهلى الجديد، "أهم شىء أن نفوز، ولكن مع كرة قدم جيدة، وهذا هو هدفنا، عملت مع جهازي فى بلدى، وأعلم مسؤولية وشكل النادى أثناء المباراة ولكن المعلومات كانت أكثر بالنسبة لى بعد الوصول إلى الأهلي والتعامل مع الناس".

واختتم سواريز قائلا، "لو كنا أفضل نادٍ فى أفريقيا فيجب أن نثبت ذلك دائماً، نحتاج إلى أسرة كبيرة هنا لأننا نعلم جيداً أهمية تكوين أسرة كبيرة لتحقيق ألقاب جديدة".