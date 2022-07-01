شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يشرح اختصاصات معاونيه ويؤكد: سعيد بتدريب أحد أكبر أندية العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد للأهلي، عن سعادته بتولي مهمة تدريب الفريق، مؤكدا أنه يشعر بالفخر لتدريب أكبر فريق فى أفريقيا، قائلا، "الأهلي يعتبر أحد أكبر الفرق فى العالم، ويمتلك تاريخاً كبيراً واسماً معروفاً على مستوى العالم".

وقام سواريز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام بتقديم جهازه المعاون بالكامل واختصاصات كل فرد، وأكد الجهاز المعاون يضم كلاً من: ماوريسيو فاش مدربًا وهو مسئول عن تنظيم الجزء البدني للاعبين، وراؤول فاريا مطور أداء اللاعبين ويقوم بتحسين المهارات الفردية لهم، وبيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي مسئول عن متابعة البيانات والإحصائيات الخاصة بالفريق والفرق المنافسة، وإدواردو لوبو مدرب حراس المرمى ولويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.

وأشاد سواريز بوجود سامي قمصان المدرب العام فى الجهاز، مؤكداً أنه يمتلك خبرات فنية وإدارية كبرى وسيكون مفيداً للجهاز الفنى ودوره من أهم أدوار الجهاز حاليا.

وأعلن الأهلي ظهر أمس، الخميس، تعيين سواريز مديراً فنياً للفريق لمدة موسمين، ويضم الجهاز المعاون يضم كلًّا من: ماوريسيو فاش مدربًا.. سامي قمصان مدربًا .. سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة.. راؤول فاريا مطور أداء.. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي.. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى.. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.