شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلاح يغادر إلى الجزائر للمشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب السلاح القاهرة متوجهة إلى الجزائر للمشاركة فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19، المقامة حالياً بوهران خلال الفترة ما بين 25 يونيو حتى 5 يوليو المقبل.

وتضم البعثة منتخب فى الثلاث أسلحة مختلفة كلا من، "محمد حمزة، علاء الدين أبو القاسم، محمد عصام، زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، محمد السيد، أحمد السكري، محمد يس".

ويرأس البعثة عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخبات أحمد نبيل، ويتكون الجهاز الفني مدربو الأسلحة المختلفة كل من: “فاليريو اسبرومونتي، السيد سامي، شريف البكري، وماهر حمزة مدرب اللاعب محمد حمزة، والحكم أحمد ممدوح".

ورفعت البعثة المصرية بذلك رصيدها من الميداليات إلى 27 ميدالية، بواقع 6 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، و15 ميدالية برونزية.

وتشارك مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط في 19 رياضة تتمثل فى: “ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3 3x، الملاكمة، السلاح، الجمباز، كرة اليد، الكاراتيه، الرماية، التنس، التايكوندو، الكرة الطائرة، القوس والسهم، الجودو، الشراع، تنس الطاولة، رفع الأثقال، المصارعة، الفروسية”.