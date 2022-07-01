شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: الأهلى لا يبدأ من الصفر.. وشكرا لموسيمانى رغم الفترة القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن ناديه لاي بدأ من الصفر، وهناك تواصل بين كافة الأجيال. وقال سيد عبد الحفيظ فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بمقر القلعة الحمراء، "الأهلى لا يبدأ من الصفر، هناك تواصل دائم بين كل الأجيال، سيكون الجهاز الفنى الجديد صفحة فى تاريخ الأهلى، نتمنى أن تكون مليئة بالبطولات والإنجازات".

وأضاف عبد الحفيظ، "لابد أن نشكر موسيمانى وجهازه على الفترة القصيرة التى قضاها معنا وحقق إنجازات عديدة، وكذلك سامى قمصان".

وتابع مدير الكرة بالأهلى، "الخطيب اجتمع مع ريكاردو والجهاز الفنى الجديد بالأمس وكانت كواليس الجلسة تتلخص أن الانضباط والالتزام سيكون شعار المرحلة المقبلة والتوفيق من عند الله".

وتابع عبد الحفيظ، "لدى انطباع أول عن ريكاردو أنه سينجح وهو ما نتمناه بالطبع".