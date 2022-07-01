شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يدخل معسكرا بالإسكندرية استعدادا لمواجهة غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، اليوم الجمعة، مرحلة الاستعداد الثانية للمنتخب الوطنى قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية "موزمبيق 2022".

ويقام معسكر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بالإسكندرية فى الفترة من 1 إلى 7 يوليو الجارى، ويتخلله 3 مباريات ودية من أجل تجربة بعض الوجوه الجديدة التى تم ضمها مؤخرا لصفوف المنتخب الذى يمر بعملية احلال وتجديد بعد توقف كامل لمدة عام.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في مواجهة منتخب غانا فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا، وتقام مباراة الذهاب أحد أيام 22، 23، 24 يوليو الجارى فى غانا، بينما تقام مباراة العودة فى مصر أحد أيام 5، 6، 7 أغسطس المقبل.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب الكرة الشاطئية، الدخول فى معسكر ختامى بالقاهرة يبدأ يوم 10 يوليو الجارى وحتى موعد السفر إلى غانا، وذلك لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب قبل مواجهة الجولة الأولى من التصفيات.

ويسعى الجهاز الفنى خلال المعسكر الختامى، للوقوف على المستوى النهائى للاعبين، ووصول معدل الإنسجام بين اللاعبين القدامى والجدد إلى أعلى الدرجات قبل انطلاق التصفيات الإفريقية.

يضم الجهاز الفنى لمنتخب الشاطئية، مصطفى لطفى مديرا فنيا، أحمد أبو سريع مدربا عاما، محمد فوزى مدربا لحراس المرمى، الدكتور عباس حسنين طبيبا.